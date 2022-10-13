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Новости

13 октября, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": мужчина упал с колокольни в Северном Медведкове

"Рейд 112": мужчина упал с колокольни в Северном Медведкове

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Авария произошла на Киевском шоссе в сторону Москвы

В Северном Медведкове сообщили о том, что неизвестный мужчина залез на колокольню деревянного храма "Утоли моя печали". В какой-то момент мужчина решил спрыгнуть на крышу, но сорвался и упал на землю. Пострадавший мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу.

На Сухонской улице девушка выпала из окна квартиры на 11-ом этаже. Она получила многочисленные травмы. Как установили полицейские, компания молодых людей отмечала день рождение потерпевшей, которая недавно освободилась из мест заключения. Именинница решила покурить, сидя на подоконнике, и неожиданно соскользнула вниз.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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