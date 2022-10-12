"Рейд 112": ДТП из-за проезда на красный свет и погибшая женщина в парке

Машины Mercedes и Wolkswagen столкнулись на Енисейской улице. Одна из машин, арендованная в каршеринге, пыталась проехать перекресток на красный свет.

В полицию обратился работник Пресненского детского парка и заявил, что в одной из кабинок общественного туалета на территории он обнаружил тело неизвестной женщины. Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.