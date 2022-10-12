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Новости

12 октября, 23:50

Происшествия

"Рейд 112": ДТП из-за проезда на красный свет и погибшая женщина в парке

"Рейд 112": ДТП из-за проезда на красный свет и погибшая женщина в парке

"Московский патруль": задержаны мошенники, обманувшие пенсионерку из Королева

"Московский патруль": задержан предполагаемый налетчик на ломбард

"Московский патруль": в Москве закрыли "финансовую прачечную"

Установлены 12 подозреваемых, имеющих отношение к взрыву на Крымском мосту

ФСБ предотвратила теракт в Нижнем Тагиле

Новости часа: Хуснуллин сообщил о количестве человек, восстанавливающих Крымский мост

Выходец с Украины арестован за подготовку теракта в военкомате Нижнего Тагила

Новости часа: десятки обысков провели в регионах РФ по делу о теракте на Крымском мосту

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ярославском шоссе

Машины Mercedes и Wolkswagen столкнулись на Енисейской улице. Одна из машин, арендованная в каршеринге, пыталась проехать перекресток на красный свет.

В полицию обратился работник Пресненского детского парка и заявил, что в одной из кабинок общественного туалета на территории он обнаружил тело неизвестной женщины. Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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