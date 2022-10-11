11 октября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": пожар в парке "Фили" и ДТП на Люблинской улице
Пожар произошел в парке культуры и отдыха "Фили". Ночью в местном кафе не было ни посетителей, ни работников заведения. Пламя от горящего заведения перекинулось на соседнюю пристройку, где находился общественный туалет.
В семь часов утра на Люблинской улице столкнулись две автомашины: Kia Rio и грузовая "ГАЗель". Оба водителя не обращались за медицинской помощью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112