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11 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": пожар в парке "Фили" и ДТП на Люблинской улице

"Рейд 112": пожар в парке "Фили" и ДТП на Люблинской улице

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Пожар произошел в парке культуры и отдыха "Фили". Ночью в местном кафе не было ни посетителей, ни работников заведения. Пламя от горящего заведения перекинулось на соседнюю пристройку, где находился общественный туалет.

В семь часов утра на Люблинской улице столкнулись две автомашины: Kia Rio и грузовая "ГАЗель". Оба водителя не обращались за медицинской помощью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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