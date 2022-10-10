10 октября, 23:50Происшествия
"Рейд 112": двое пострадавших на Щелковском шоссе и ДТП с каршерингом на Большой Тульской
Две машины Kia Rio столкнулись на Щелковском шоссе. Пострадали два человека.
ДТП с участием машины каршеринга произошло на Большой Тульской улице. В результате столкновения машины с разделительным отбойником пострадал один человек.
В начале второго ночи автомобиль "Вольво" совершил наезд на пешехода в районе дома 31 на улице Островитянова. Пострадавшего пешехода доставили в ближайшую больницу. Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112