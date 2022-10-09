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"Рейд 112": труп обнаружили в хостеле в районе Богородское

"Рейд 112": труп обнаружили в хостеле в районе Богородское

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В 00:10 водитель каршеринга не справился с управлением, столкнулся с пластиковым ограждением и врезался в бетонный разделитель. Никто не пострадал.

В 09:15 в службу 112 поступило сообщение о том, что в одной из гостиниц столичного района Богородское найден мужчина без признаков жизни. Медики констатировали летальный исход без признаков насильственной смерти.

В 16:01 на Новой площади водитель автомобиля Toyota Supra не справился с управлением и врезался в мачту освещения. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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