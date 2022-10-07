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Новости

07 октября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": на Рязанском проспекте столкнулись "Форд" и "Ниссан"

"Рейд 112": на Рязанском проспекте столкнулись "Форд" и "Ниссан"

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На Рязанском проспекте столкнулись автомобили "Форд" и "Ниссан". Медицинская помощь никому не понадобилась.

В 01:10 автомобиль "Мерседес" столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. На место ДТП прибыли 6 нарядов полиции, скорая помощь и экипаж ЦОДД. Пострадавших нет.

В районе 42-го МКАД километра, по словам водителя автомобиля "Хендэ", его подрезал грузовик DAF. После чего легковую машину отбросило на бетонное ограждение, она совершила несколько переворотов, опрокинулась и загорелась. Водитель чудом выжил. Мужчина получил травму плеча, однако от госпитализации отказался.

Подробнее об этих и других происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.

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