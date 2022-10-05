"Рейд 112": машина загорелась во дворе дома на Измайловском шоссе

На 17-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших нет.

Около 00:55 водитель автомобиля "Опель" намеревался повернуть во двор, но не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с машиной "Ауди". От удара "Опель" развернуло на 180 градусов.



Во дворе дома по адресу: Измайловское шоссе, дом № 15, корпус 1 загорелась машина.

Подробнее об этих и других происшествиях – в программе телеканала Москва 24.