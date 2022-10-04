"Рейд 112": пожар произошел в заброшенном коттедже на Карамышевской набережной

В 00:05 на севере столицы мужчина устроил "дебош" в аптеке. Он проник в учреждение, разбил витрины, похитил товар и попытался скрыться с места происшествия.

Жители домов на Карамышевской набережной сообщили о возгорании заброшенного четырехэтажного коттеджа. Огонь вспыхнул на крыше здания.

На улице Щербаковской произошло ограбление аптеки. В 04:20 в столичном районе Соколиная гора на востоке столицы неизвестный мужчина проник в медицинское учреждение, взломал сейф и похитил деньги.

Подробнее о происшествиях – в эфире телеканала Москва 24.