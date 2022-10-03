"Рейд 112": труп обнаружили в хостеле района Богородское в Москве

Около 09:15 в службу 112 поступило сообщение о том, что в одной из гостиниц столичного района Богородское найден мужчина без признаков жизни. Медики констатировали летальный исход без признаков насильственной смерти.

В 00:10 водитель каршеринга не справился с управлением транспортного средства. Он столкнулся с пластиковым ограждением и врезался в бетонный разделитель. В результате ДТП никто не пострадал.

Об этих и других происшествиях – в программе "Рейд 112".