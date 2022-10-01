"Рейд 112": в полицию поступило сообщение о стрельбе в ресторане

01 октября, 23:00
Массовая драка произошла на 2-й Владимирской улице. В начале четвертого ночи в полицию позвонили жители дома номер 7 и сообщили, что во дворе дома происходит массовая драка неизвестных людей. Слышны громкие крики, а в рукопашном бою сошлись порядка десяти человек. По указанному адресу немедленно отправились несколько нарядов полиции, Росгвардии и медики скорой помощи. По горячим следам полицейские не смогли задержать драчунов.
Утром около 8 часов в полицию позвонил дворник микрорайона Перово и сообщил, что по адресу: 2-я Владимирская улица, 19, он обнаружил тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что смерть наступила несколько часов назад, предварительно от побоев. Следователи не исключают, что погибший мужчина мог участвовать в драке, которая произошла в три часа ночи у дома номер 7 по 2-ой Владимирской улице.
Днем в полицию поступило сообщение о стрельбе в ресторане по адресу: улица Пресненский вал, дом 6 строение 1. По сообщениям звонивших, у неизвестного мужчины, который был посетителем заведения, возник конфликт с охранником ресторана. Посетитель ушел, но позже вернулся с автоматом Калашникова. Как выяснили оперативники, в ходе борьбы 27-летний охранник смог отобрать автомат у нападавшего, но сам получил пулевое ранение в бедро правой ноги. Он был госпитализирован в ближайшую больницу.
Около полуночи в полицию стали поступать сообщения о том, что во дворах дома номер 69 ездит мужчина на автомобиле Форд Фьюжн и бьет припаркованные машины. На место происшествия отправилось сразу несколько экипажей сотрудников ДПС, полицейские задержали неадекватного водителя. Мужчина повел себя агрессивно.
Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: