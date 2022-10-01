"Рейд 112": в полицию поступило сообщение о стрельбе в ресторане

Массовая драка произошла на 2-й Владимирской улице. В начале четвертого ночи в полицию позвонили жители дома номер 7 и сообщили, что во дворе дома происходит массовая драка неизвестных людей. Слышны громкие крики, а в рукопашном бою сошлись порядка десяти человек. По указанному адресу немедленно отправились несколько нарядов полиции, Росгвардии и медики скорой помощи. По горячим следам полицейские не смогли задержать драчунов.

Утром около 8 часов в полицию позвонил дворник микрорайона Перово и сообщил, что по адресу: 2-я Владимирская улица, 19, он обнаружил тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что смерть наступила несколько часов назад, предварительно от побоев. Следователи не исключают, что погибший мужчина мог участвовать в драке, которая произошла в три часа ночи у дома номер 7 по 2-ой Владимирской улице.

Днем в полицию поступило сообщение о стрельбе в ресторане по адресу: улица Пресненский вал, дом 6 строение 1. По сообщениям звонивших, у неизвестного мужчины, который был посетителем заведения, возник конфликт с охранником ресторана. Посетитель ушел, но позже вернулся с автоматом Калашникова. Как выяснили оперативники, в ходе борьбы 27-летний охранник смог отобрать автомат у нападавшего, но сам получил пулевое ранение в бедро правой ноги. Он был госпитализирован в ближайшую больницу.

Около полуночи в полицию стали поступать сообщения о том, что во дворах дома номер 69 ездит мужчина на автомобиле Форд Фьюжн и бьет припаркованные машины. На место происшествия отправилось сразу несколько экипажей сотрудников ДПС, полицейские задержали неадекватного водителя. Мужчина повел себя агрессивно.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.