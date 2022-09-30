"Рейд 112": мужчина задержан по подозрению в мошенничестве на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте задержан мужчина по подозрению в мошенничестве и получении взятки. Передача части денежных средств в размере 2,5 миллиона рублей проходила в рамках оперативных мероприятий. В своем автомобиле мужчина получил деньги от потерпевшей, однако распорядиться ими не смог. Он был задержан сотрудниками ОМОНа Главного Управления Росгвардии по Москве на месте с поличным.

Автомобиль BMW врезался в такси. От мощного удара такси отбросило на встречную полосу и машину развернуло на 180 градусов. По счастливой случайности он не задел автомобили, которые двигались во встречном направлении.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.