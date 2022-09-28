"Рейд 112": микроавтобус загорелся во дворе дома по Волгоградскому проспекту

В службу 112 позвонили жители дома №116 по Волгоградскому проспекту и сообщили, что во дворе загорелся припаркованный микроавтобус "Мерседес". Огонь успел перекинуться на соседнюю машину марки "Ауди". Оба автомобиля были полностью охвачены огнем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.