"Рейд 112": мужчина на автомобиле Ford бил припаркованные машины на Ореховом бульваре

В полицию поступили сообщения о том, что во дворах дома № 69 по Ореховому бульвару мужчина на автомобиле Ford бил припаркованные машины. На место происшествия отправились сразу несколько экипажей сотрудников ДПС. Полицейские задержали водителя.

В службу 112 позвонили работники ресторана, расположенного на крыше четырехэтажного здания и сообщили, что в их заведении начался пожар. В Холодильный переулок были направлены шесть расчетов пожарной техники и медики скорой помощи.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.