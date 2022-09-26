"Рейд 112": около 10 человек устроили драку на 2-й Владимирской улице

В полицию позвонили жители дома № 7 по 2-й Владимирской улице и сообщили, что во дворе дома идет драка. По указанному адресу немедленно отправились несколько нарядов полиции, Росгвардии и медики Скорой помощи.

Утром в полицию позвонил дворник микрорайона Перово и сообщил, что на 2-й Владимирской улице он обнаружил тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что смерть наступила от побоев. Следователи не исключили, что погибший мужчина мог участвовать в драке.

Об этих и других происшествиях минувшей недели – в сюжете телеканала Москва 24.