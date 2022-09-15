"Рейд 112": автомобиль Jaguar сбил пешехода в центре Москвы

Автомобиль Jaguar сбил пешехода около 00:05 на улице 1-я Тверская-Ямская. В результате пешехода в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.

Мотоциклист на BMW перевернулся на 31-м километре МКАД примерно в 04:45. По словам водителя, заднее колесо мотоцикла попало в колею с водой, из-за чего он потерял управление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

