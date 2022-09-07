"Рейд 112": в результате ДТП в Басманном районе Москвы пострадал один человек

В результате ДТП в Басманном районе Москвы пострадал один человек. Водитель автомобиля Volkswagen Polo двигался по улице Садовая-Черногрязской и не успел затормозить, увидев мужчину, который выбежал на проезжую часть.

Около 01:00 загорелся мусорный контейнер во дворе дома 23 по улице Сущевской. На место прибыли экипаж полиции, машина скорой помощи и 6 расчетов пожарно-спасательного гарнизона столицы. Уточняется, что пострадавших не было.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.