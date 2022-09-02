"Рейд 112": ДТП произошло на Третьем транспортном кольце

В начале первого часа ночи столкнулись две автомашины такси – Skoda и Hyundai. Обе машины получили незначительные повреждения.

Около двух часов ночи автомобиль каршеринга Volkswagen совершил наезд на препятствие. Водитель, по неустановленной причине, не справился с управлением и на полном ходу врезался каменный бордюр перед набережной. Пострадал один человек.

На третьем транспортном кольце произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал один человек. В начале первого дня автомобиль Nissan Qashqai врезался в автомобиль такси Skoda.

Водитель серебристой Skoda при перестроении в левую полосу врезался на скорости в черный Ford. Без пострадавших.

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