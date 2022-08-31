"Рейд 112": три человека пострадали при драке на улице Марьинский парк

Три человека пострадали при драке на улице Марьинский парк. Во дворе дома на лавочках сидела компания из трех девушек, мимо проходила другая компания – мужчины. Между компаниями возникла словестная перепалка, после чего один из мужчин достал стеклянную бутылку и начал избивать женщин.

Пожар произошел на улице Пришвина, дом 23а. За десять минут пожарные ликвидировали возгорание, площадь пожара составила 5 квадратных метров.

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