"Рейд 112": дайджест

На Русаковской эстакаде произошло дорожно-транспортное происшествие, обошлось без пострадавших.



Во дворе дома на проспекте Вернадского сгорел автомобиль. Подобный инцидент произошел на улице Уральская.

На юго-западе столицы в результате падения из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже, погибла женщина.

В проезде Серебрякова произошло столкновение самоката с автомобилем.

На востоке столицы, недалеко от Прогонного проезда, на границе с парком Лосиный остров найден ребенок с признаками насилия. Около двух часов дня о девочке возраста примерно 9-ти лет сообщили в полицию прохожие. Ребенок погиб.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.