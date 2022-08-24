"Рейд 112": дайджест

На Севастопольском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей, обошлось без пострадавших.

Ну улице Дубнинская в результате падения с большой высоты погиб один человек.

На севере Москвы загорелся балкон квартиры на 15-м этаже. Никто не пострадал.

На Ленинском проспекте произошла авария с участием УАЗ – патриота и "Газели", результате пострадали два человека. Водитель "Патриота" не справился с управлением и врезался в правое заднее колесо "Газели".

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.