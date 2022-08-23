"Рейд 112": дайджест

На перекрестке 1905-го года и Краснопресненской набережной произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.

Авария произошла в Лефортовском тоннеле. Там легковой автомобиль врезался в стену, никто не пострадал.

В восьмом часу утра на юго-востоке Москвы у многоэтажного здания найден мужчина с травмами. По словам соседей, мужчина упал с высоты после распития алкоголя с друзьями дома.

В хостеле на улице Тухачевского обнаружено тело мужчины.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.