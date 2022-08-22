"Рейд 112": дайджест

На проезжей части Садового кольца произошел наезд на велосипедиста в районе улице Зацепский Вал.

На 43-м километре МКАД произошло столкновение трех автомобилей, пострадал один человек.

На улице Бауманская девушка выпала из окна.

Автомобиль столкнулся с мотоциклом при движении в сторону Ленинского проспекта по улице Островитянова, есть пострадавший.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.