"Рейд": ДТП с "Мерседесом" и поножовщина на набережной Новикова-Прибоя

Три человека пострадали в ДТП с "Мерседесом" и машиной такси на Зацепском валу.

На набережной Новикова-Прибоя произошло нападение на прохожих. Пострадали два человека.

На улице Южнопортовая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.