"Рейд 112": ДТП с такси произошло на Алтуфьевском шоссе

На Алтуфьевском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал один человек.

Жители дома номер 15 корпус один по улице Бажова сообщили в полицию, что около одного из подъездов находится человек в нетрезвом состоянии, который не может сориентироваться и нуждается в помощи.

В спортивном тире, расположенном на улице Спартаковская, дом 2 А, строение 3 во время тренировки сотрудников ЧОПа произошел непроизвольный выстрел. Мужчина получил сквозное ранение ноги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.