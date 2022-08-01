"Рейд 112": пожарные потушили возгорание на Ялтинской улице

В 2:33 на службу 112 поступило сообщение о возгорании в металлическом мусорном контейнере расположенном во дворе дома номер 2 по Ялтинской улице.

В начале четвертого ночи сработала тревожная сигнализация в продуктовом магазине по адресу: Волжский бульвар дом 16. По указанному адресу немедленно выехали группа быстрого реагирования и наряд полиции.

Около 4:30 на службу 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже 17-этажного жилого дома по адресу: Волжский бульвар дом 19.

В начале восьмого утра в полицию позвонили жители дома 66 по Ленинградскому шоссе и сообщили, что во дворе у забора школы они увидели тело неизвестного мужчины без признаков жизни.

Утром в десятом часу в службу 112 поступило сообщение, что на путях Октябрьской железной дороги лежит тело неизвестного мужчины.

На Привольной улице произошел пожар. В 13:40 на службу 112 позвонили жители дома номер 15 по Привольной улице и рассказали, что из окон квартиры шестого этажа идет дым.

В начале пятого дня автомобиль BMW сбил пешехода. Иномарка двигалась по Большой Семеновской улице от станции метро Электрозаводская в сторону Измайловского шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.