"Рейд 112": пожарные потушили возгорание на Ялтинской улице

01 августа, 23:45
В 2:33 на службу 112 поступило сообщение о возгорании в металлическом мусорном контейнере расположенном во дворе дома номер 2 по Ялтинской улице.
В начале четвертого ночи сработала тревожная сигнализация в продуктовом магазине по адресу: Волжский бульвар дом 16. По указанному адресу немедленно выехали группа быстрого реагирования и наряд полиции.
Около 4:30 на службу 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже 17-этажного жилого дома по адресу: Волжский бульвар дом 19.
В начале восьмого утра в полицию позвонили жители дома 66 по Ленинградскому шоссе и сообщили, что во дворе у забора школы они увидели тело неизвестного мужчины без признаков жизни.
Утром в десятом часу в службу 112 поступило сообщение, что на путях Октябрьской железной дороги лежит тело неизвестного мужчины.
На Привольной улице произошел пожар. В 13:40 на службу 112 позвонили жители дома номер 15 по Привольной улице и рассказали, что из окон квартиры шестого этажа идет дым.
В начале пятого дня автомобиль BMW сбил пешехода. Иномарка двигалась по Большой Семеновской улице от станции метро Электрозаводская в сторону Измайловского шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: