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Культура

"Ночная смена": должность Илона Маска и сериал "Монастырь"

"Ночная смена": должность Илона Маска и сериал "Монастырь"

"The City. Говорим": Антон Шагин

"Тайны кино": "Приходите завтра", "Москва слезам не верит", "Карнавал"

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Российский фильм "Бывшие. Happy end" выйдет в прокат с 22 декабря

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Илон Маск уйдет с поста гендиректора Twitter, как только найдет преемника. Ведущие "Ночные смены" постараются помочь Маску с набором персонала.

Также ведущие обсудят, почему сериал "Монастырь" посмотрели уже два миллиона подписчиков. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

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Программа: Ночная смена
культуракинотехнологиивидеоСтанислав КуликМитя Козачинский
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