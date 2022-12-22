"Ночная смена": должность Илона Маска и сериал "Монастырь"

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Илон Маск уйдет с поста гендиректора Twitter, как только найдет преемника. Ведущие "Ночные смены" постараются помочь Маску с набором персонала.

Также ведущие обсудят, почему сериал "Монастырь" посмотрели уже два миллиона подписчиков. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".