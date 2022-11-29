"Ночная смена": немецкий мужской календарь 2023 года и новый альбом Дженнифер Лопес

Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие рассказали, по какому принципу в Германии сделали мужской календарь 2023 года и какую комедию снимут про группу "Иванушки International". Также они обсудили новый альбом Дженнифер Лопес. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".