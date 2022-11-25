Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01:00

Спорт

"Ночная смена": победа сборной Бразилии в матче на ЧМ и байопик о Lamborghini

"Ночная смена": победа сборной Бразилии в матче на ЧМ и байопик о Lamborghini

Болельщики сборной Ганы едва не устроили давку из-за бесплатных билетов на ЧМ в Катаре

Бразильцы открыли счет в матче против Сербии

В Катаре стартовал последний матч первого тура группового этапа чемпионата мира

Уругвай и Южная Корея сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Катарский оркестр исполнил советскую песню "Катюша" на ЧМ по футболу

Мексиканские болельщики устроили флешмоб на ЧМ по футболку в Катаре

ЧМ по футболу в Катаре может стать последним в карьере Месси и Роналду

"Ночная смена": поражение сборной Германии на ЧМ в Катаре и день рождения Майли Сайрус

Сборная Германии устроила акцию протеста на ЧМ в Катаре

Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, что очередной игровой день чемпионата мира по футболу в Катаре обошелся без сенсаций. В центральном матче Бразилия обыграла Сербию. Также ведущие сообщили, что в российский прокат выходит байопик об истории создания Lamborghini.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

Читайте также
Программа: Ночная смена
спорткультуракиновидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика