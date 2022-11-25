"Ночная смена": победа сборной Бразилии в матче на ЧМ и байопик о Lamborghini

Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, что очередной игровой день чемпионата мира по футболу в Катаре обошелся без сенсаций. В центральном матче Бразилия обыграла Сербию. Также ведущие сообщили, что в российский прокат выходит байопик об истории создания Lamborghini.

Подробности – в эфире программы "Ночная смена".