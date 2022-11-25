01:00Спорт
"Ночная смена": победа сборной Бразилии в матче на ЧМ и байопик о Lamborghini
Ведущие Станислав Кулик и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.
На этот раз они рассказали, что очередной игровой день чемпионата мира по футболу в Катаре обошелся без сенсаций. В центральном матче Бразилия обыграла Сербию. Также ведущие сообщили, что в российский прокат выходит байопик об истории создания Lamborghini.
Подробности – в эфире программы "Ночная смена".
Программа: Ночная смена