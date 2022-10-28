"Ночная смена": российский сериал "Конец света" и покупка Twitter

Ведущий Дмитрий Козачинский и главный продюсер телеканала Москва 24 Дмитрий Грачев обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

Вышли первые эпизоды нового крутого сериала "Конец Света". Ведущие рассказали, почему это нельзя пропустить и как кассиры из Чертаново связаны с Сатаной.

Ведущие также обсудили покупку Илона Маска и его первое появление в компании Twitter после этого. Он купил Твиттер и зачем-то пришел в офис компании с умывальником.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.