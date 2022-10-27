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"Ночная смена": "Мисс Максим 2022" и инцидент на концерте Кэти Перри

"Ночная смена": "Мисс Максим 2022" и инцидент на концерте Кэти Перри

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Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущий Дмитрий Козачинский и главный продюсер телеканала Москва 24 Дмитрий Грачев обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды, а также мировые новости.

Они поговорили с победительницей финала конкурса "Мисс Максим 2022". Кроме того, они рассказали, что у певицы Кэти Перри на одном из концертом перестал открываться глаз.

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