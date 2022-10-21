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Культура

"Ночная смена": фильм "Бандит" и новый альбом Arctic Monkeys

"Ночная смена": фильм "Бандит" и новый альбом Arctic Monkeys

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Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, что в российский прокат вышел "Бандит" с Мэлом Гибсоном. Также ведущие обсудили новый альбом легенд британского инди рока – Arctic Monkeys.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Ночная смена
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