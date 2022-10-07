"Ночная смена": морж за 20 млн рублей и новый персонаж во вселенной Marvel

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали о том, что Московский зоопарк готов купить моржа за 20 миллионов рублей. Кроме того, ведущие обсудили нового персонажа со сверхспособностями в сериале Marvel.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.