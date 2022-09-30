"Ночная смена": необычный показ мод в Милане и игра в пивовара

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На неделе моды в Милане прошел показ, на котором упали все модели. Это придумала дизайнер бренда AVAVAV, которая вышла в конце и упала вслед за остальными. Организаторы хотели создать пародию на фэшн-шоу, чтобы показать, что современная мода очень поверхностна.

Также ведущие обсудили игру, где можно стать настоящим пивоваром и сварить свой собственный сорт пива. Разработчики утверждают, что процесс варения очень реалистичен. Можно варить сразу несколько сортов и использовать разное оборудование. Подробности – в программе телеканала Москва 24.