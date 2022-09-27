"Ночная смена": узкое платье Кардашьян и откровенные наряды ведущих новостей в Албании

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Дмитрий Казачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, как платье Ким Кардашьян на показе Dolce&Gabbana оказалось настолько узким, что на подиум пришлось прыгать. Кроме того, они обсудили откровенные наряды ведущих новостей в Албании. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.