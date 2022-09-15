"Ночная смена": ограбление в Ливане и новые эмодзи в смартфонах

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали о том, что женщина в Ливане похитила из банка 20 тысяч долларов, но многие стали оправдывать преступницу. Кроме того, ведущие показали новые эмодзи, которые появятся в смартфонах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.