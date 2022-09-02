"Ночная смена": хоррор про Винни Пуха и Нагиев в роли ведущего на церемонии "Оскар"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они оценили трейлер нового фильма про Винни Пуха, а также рассказали, может ли российский телеведущий Дмитрий Нагиев провести церемонию "Оскар".