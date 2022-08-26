"Ночная смена": музыкальный фит Элтона Джона и Бритни Спирс

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они поговорили о фите музыкантов Элтона Джона и Бритни Спирс, посмотрели неизвестные фото основателя Tesla Илона Маска и обсудили новую татуировку актера Сильвестора Сталоне.