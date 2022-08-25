"Ночная смена": еда китайских сотрудников и гель для душа с ароматом Биг Мака

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Почему родственники Майкла Джексона обиделись на Гарри Стайлза? Зачем сотрудников в Китае заставляют есть сырые яйца и где можно отыскать гель для душа с ароматом Биг Мака? Подробнее – в программе телеканала.