"Ночная смена": вышел "Дом Дракона"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они обсудили приквел "Игры престолов". Кроме того, ведущие оценили тренд из Сети – джинсовые сапоги.