"Ночная смена": выбор светильника и европейские новости

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

В новом выпуске они расскажут, как подобрать эротичный светильник. Также поделятся информацией о том, как англичане экономят на походах в туалет.