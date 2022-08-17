"Ночная смена": женщина-Халк в Tinder и четвероногий скелет для змеи

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали, что женщине-Халку завели аккаунт в онлайн-сервисе для знакомств Tinder, а также подумали, с кем из супергероев она могла бы сойтись. Кроме того, ведущие обсудили изобретение инженера из США, который создал четвероногий скелет для змеи и теперь она "ходит".