"Ночная смена": новый трейлер “Властелин Колец: Кольца Власти”

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

На этот раз ведущие рассказали о новом трейлере “Властелин Колец: Кольца Власти”, дне рождении мультфильма "Губка Боб и квадратные штаны" и подписке Netflix со скидкой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.