"Деньги 24": автомобилистам Москвы рассказали о расходах на шиномонтаж

Услуги шиномонтажа в Москве обходятся автомобилистам в разные суммы в зависимости от сервиса. В преддверии зимнего сезона водителям рекомендуют заранее записываться на замену резины, поскольку свободные места в мастерских могут быстро закончиться.

Экономический обозреватель Евгений Беляков напомнил, что за использование летних шин зимой предусмотрен штраф в 500 рублей. Он также отметил, что некоторые сервисы предлагают бесплатный шиномонтаж при покупке нового комплекта шин.

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