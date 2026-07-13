"Деньги 24": россияне назвали желаемый доход после выхода на пенсию

Россияне считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется в среднем около 79,7 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Russian field.

При этом большинство опрошенных пока не планируют заранее готовиться к выходу на пенсию, 61% заявили, что не откладывают деньги на этот период. Оформить пенсию и завершить трудовую деятельность готовы 16% респондентов.

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