Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 12:30

Общество

"Деньги 24": россияне назвали желаемый доход после выхода на пенсию

"Деньги 24": россияне назвали желаемый доход после выхода на пенсию

Потепление придет в Москву к концу недели

"Время московское": 1968 год

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве

Шторм повалил 50 деревьев в Москве в прошедшие выходные

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 июля

"Утро": скорость ветра в Москве 13 июля составит 3–7 м/с

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 13 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 53% 13 июля

"Утро": пасмурная погода ожидается в Москве 13 июля

Россияне считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется в среднем около 79,7 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Russian field.

При этом большинство опрошенных пока не планируют заранее готовиться к выходу на пенсию, 61% заявили, что не откладывают деньги на этот период. Оформить пенсию и завершить трудовую деятельность готовы 16% респондентов.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика