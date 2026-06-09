"Деньги 24": россияне увеличили расходы на зарубежные покупки одежды и обуви

Россияне стали чаще покупать одежду и обувь на зарубежных онлайн-площадках. За первые четыре месяца 2026 года расходы на такие покупки составили 24,5 миллиарда рублей. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом объем покупок одежды и обуви на внутреннем онлайн рынке также продолжает расти. За четыре месяца 2026 года россияне потратили на такие товары 672,8 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.

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