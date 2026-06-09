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09 июня, 12:30

Транспорт

"Деньги 24": стоимость машино-мест выросла в Москве почти в 1,5 раза

"Деньги 24": стоимость машино-мест выросла в Москве почти в 1,5 раза

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Стоимость машино-мест в новостройках Москвы за год выросла почти в 1,5 раза. В мае 2026 года средняя цена составила 5,4 миллиона рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно объем предложения сократился до 3,2 тысячи лотов, что на 44% меньше, чем годом ранее.

В премиальных жилых комплексах Москвы стоимость машино-мест варьируется от 4 до 42 миллионов рублей. Средняя цена в этом сегменте составляет около 12 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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