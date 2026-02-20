"Деньги 24": продажи новостроек в Москве упали почти на треть в январе

График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 16:30

Экономика

В январе продажи столичных новостроек в сегментах комфорт и бизнес упали почти на треть. Об этом сообщили эксперты рынка.

Аналитики также рассказали, как на снижение спроса реагируют цены. Средняя стоимость 1 квадратного метра в новостройках Москвы в январе 2026 года у BnMap.pro составила 527 тысяч рублей. Это на 7,3% ниже, чем в декабре. У Est-a-Tet цена достигла 582 тысячи рублей.

Снижение за месяц составило 6%. В "Пульсе продаж новостроек" показатель упал до 494 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем в декабре. Причина в том, что в декабре был большой спрос, а в январе он снизился.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
экономиканедвижимостьвидеоКонстантин ЦыганковМаксим Шаманин

