"Деньги 24": продажи новостроек в Москве упали почти на треть в январе

В январе продажи столичных новостроек в сегментах комфорт и бизнес упали почти на треть. Об этом сообщили эксперты рынка.

Аналитики также рассказали, как на снижение спроса реагируют цены. Средняя стоимость 1 квадратного метра в новостройках Москвы в январе 2026 года у BnMap.pro составила 527 тысяч рублей. Это на 7,3% ниже, чем в декабре. У Est-a-Tet цена достигла 582 тысячи рублей.

Снижение за месяц составило 6%. В "Пульсе продаж новостроек" показатель упал до 494 тысяч рублей. Это на 13% меньше, чем в декабре. Причина в том, что в декабре был большой спрос, а в январе он снизился.

Подробнее – в программе "Деньги 24".