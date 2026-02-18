Форма поиска по сайту

18 февраля, 08:30

Экономика

"Деньги 24": в правительстве РФ обсудили регулирование спора банков и маркетплейсов

"Деньги 24": в правительстве РФ обсудили регулирование спора банков и маркетплейсов

Московские ломбарды изучают возможность выдачи займов под залог криптовалюты

"Деньги 24": Минфин РФ увеличит минимальный срок для вывода средств по ПДС

"Деньги 24": маркетплейсы зафиксировали всплеск спроса на ингредиенты для блинов

"Деньги 24": выдачи кредитных карт снизились до минимальных значений в РФ в январе

В Госдуме предложили начислять налоговые вычеты автоматически

Россиян предупредили о комиссиях за неактивные банковские счета

Россияне начали закрывать вклады для инвестиций в облигации

"Деньги 24": спрос на книги вырос в России

"Деньги 24": эксперт назвал последствия снижения ключевой ставки ЦБ

Правительство России не теряет надежды примирить банки и маркетплейсы. Вопрос поднимался на стратегической сессии по регулированию платформенной экономики.

К чему пришли участники дискуссии? Готовы ли конкуренты к взаимным уступкам?

Об этом – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
экономикаКонстантин ЦыганковвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

