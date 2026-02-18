18 февраля, 08:30Экономика
"Деньги 24": в правительстве РФ обсудили регулирование спора банков и маркетплейсов
Правительство России не теряет надежды примирить банки и маркетплейсы. Вопрос поднимался на стратегической сессии по регулированию платформенной экономики.
К чему пришли участники дискуссии? Готовы ли конкуренты к взаимным уступкам?
Об этом – в программе "Деньги 24".
