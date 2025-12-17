"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия может ответить на конфискацию ее активов

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, как Россия может ответить на попытки Евросоюза конфисковать ее активы.

Центробанк подал иск к бельгийскому Euroclear на 18,17 триллиона рублей, включая 176 миллиардов евро в виде денежных средств и 18,5 миллиарда евро упущенной выгоды.

Предварительное заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 16 января 2026 года. Агентство Fitch уже заявило о возможном пересмотре рейтинга Euroclear, что может отпугнуть крупных инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.