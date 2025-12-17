Форма поиска по сайту

17 декабря, 17:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия может ответить на конфискацию ее активов

"Деньги 24": внебиржевой курс доллара превысил 80 рублей

"Деньги 24": ГД приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

"Деньги 24": эксперт рассказал, как Россия ответила на угрозу ЕС конфискации активов

"Деньги 24": стоимость нефти опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель

Банки России стали предлагать выгодные предложения по вкладам перед Новым годом

Финансовые аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки в России

Поступления от лотерей в бюджет России составили порядка 5,5 млрд руб с начала года

Курс доллара может составить 133 рубля к 2042 году

Госдума приняла закон о поэтапном ужесточении правил работы МФО в России

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, как Россия может ответить на попытки Евросоюза конфисковать ее активы.

Центробанк подал иск к бельгийскому Euroclear на 18,17 триллиона рублей, включая 176 миллиардов евро в виде денежных средств и 18,5 миллиарда евро упущенной выгоды.

Предварительное заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 16 января 2026 года. Агентство Fitch уже заявило о возможном пересмотре рейтинга Euroclear, что может отпугнуть крупных инвесторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин Цыганков

