"Деньги 24": внебиржевой курс доллара превысил 80 рублей

Внебиржевой курс доллара превысил 80 рублей, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, на рынке сохраняется высокая неопределенность: прогнозы участников на конец 2025 года варьируются от 78 до 83 рублей за доллар.

В 2026 году ожидается ослабление рубля, но без резких скачков. Эксперт подчеркнул, что точный прогноз невозможен из-за множества внешних факторов, а прошлые сценарии не сбылись. Курс неоднократно стабилизировался после краткосрочных всплесков.

